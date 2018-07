Ciclista alemão surpreende e vence 1.ª etapa da Volta da França

BASTIA - O alemão Marcel Kittel venceu neste sábado a etapa de abertura da tradicional Volta da França. O ciclista da Argos-Shimano completou os 212 quilômetros previstos para esse sábado com o tempo de quatro horas, 56 minutos e 52 segundos, sendo o primeiro a vestir a camiseta amarela de líder da competição.

"Não tenho palavras para expressar a felicidade que sinto. Este é o maior dia da minha vida. É de longe a minha maior vitória", comemorou Kittel. "Sinto como se tivesse ouro sobre meus ombros", disse ele, vestindo pela primeira vez na vida a camisa dos sonhos de todos os ciclistas.

Mas a vitória só serviu mesmo para que ele possa vestir amarelo por um dia. Isso porque todos os outros 197 ciclistas cruzaram com o mesmo tempo, uma vez que o pelotão não desgarrou. Assim, todos chegam em igualdade de condições para a etapa de domingo, entre Bastia e Ajaccio.

Neste sábado, um acidente envolvendo dezenas de ciclistas causou a queda, entre outros, do ex-campeão Alberto Contador. O espanhol se recuperou, voltou a pedalar, mas cruzou a linha de chegada em 163.º lugar, com um corte no ombro que pode prejudicá-lo durante a competição. O britânico Mark Cavendish, outro que entrou no bolo, foi apenas o 58º.

Na primeira edição da Volta da França desde que Lance Armstrong admitiu ter se dopado sistematicamente, o Brasil tem um representante na competição. Neste sábado, Murilo Fisher ficou em 178º lugar. Ele compete pela FDJ.FR, da França, a última equipe na classificação geral.