Ciclista australiano Rohan Dennis quebra recorde horário

O australiano Rohan Dennis quebrou neste domingo, 8, o recorde horário do ciclismo ao percorrer uma distância de 52,49 quilômetros no Velódromo Suisse, em Grenchen, em 60 minutos. Assim, o australiano, de 24 anos, superou a marca de 51,89 quilômetros, obtida pelo austríaco Matthias Brendle em outubro de 2014.

"Eu não tive tempo para comemorar, porque estava com muita dor. Espero que agora o recorde dure algum tempo", afirmou Brendle, que possui no seu currículo uma medalha olímpica de prata, conquistada nos Jogos de Londres, em 2012, na perseguição por equipes.

O recorde horário já foi de vários dos grandes nomes da história do ciclismo, como Fausto Coppi, Jacques Anquetil e Eddy Merckx. No ano passado, a União Ciclística Internacional alterou as regras, permitindo que os competidores usem bicicletas normalmente utilizadas em provas de resistência.