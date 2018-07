Ciclista belga morre após ser atropelado por moto durante prova A equipe Wanty-Gobert confirmou a morte do ciclista belga Antoine Demoitié após um acidente durante a clássica Genk-Welvegen, no último domingo. O time publicou uma fotografia em preto e branco, em suas páginas nas redes sociais Twitter e Facebook, do ciclista com o texto "Antoine Demoitié 1990-2016" anunciando a sua morte.