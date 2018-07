Ciclista belga morre após sofrer parada cardíaca durante prova

O ciclismo belga voltou a ser duramente atingido nesta terça-feira com a confirmação da morte do competidor Daan Myngheer. Ele faleceu em um hospital após sofrer um ataque cardíaco durante a disputa do Criterium International de Córsega no último fim de semana.

A morte de Myngheer, de 22 anos, foi confirmada pela sua equipe, a Roubaix-Lille Metropole. E, de acordo com o comunicado oficial, o falecimento se deu no fim da noite da última segunda-feira.

Myngheer se sentiu mal durante a prova e decidiu abandoná-la, seguindo para receber atendimento em uma ambulância, onde sofreu a parada cardíaca durante a primeira etapa da prova, realizada no último sábado.

Após o incidente, o ciclista belga foi levado de helicóptero para um hospital em Ajaccio, na França, onde foi colocado em estado de coma induzido. Posteriormente, porém, ele faleceu.

Outro ciclista belga, Antoine Demoitié, morreu no último domingo, após um acidente na clássica Gent-Wevelgem. Ele foi atingido por uma moto após sofrer uma queda durante a disputa da prova.