Ciclista Bradley Wiggins é condecorado sir pela rainha

"Eu estava muito nervoso. Eu ainda estou tremendo até agora para ser honesto. É uma grande honra estar aqui", disse Wiggins, aos jornalistas, após a cerimônia, que condecorou diversas pessoas, com os mais variáveis títulos.

"Eu estava falando aqui com outras pessoas e perguntando o que as fez ser homenageadas, e elas fizeram coisas históricas, marcos históricos para a ciência. Eu ganhei uma corrida de bicicletas e me sinto inferior a todos os outros", disse Wiggins, modesto.

Eleito atleta do ano pela BBC em 2012, Wiggo, como era chamado pelos ingleses até virar sir, venceu a perseguição individual, mais tradicional prova do ciclismo de pista, nos Jogos de Atenas/2004 e de Pequim/2008. No ano passado, depois de ganhar a Volta da França, foi também ouro na prova de contra-relógio, disputada em estrada.

Em Mundiais, Bradley Wiggins coleciona 11 medalhas, sendo seis delas de ouro. Neste ano, ele foi prata no contra-relógio em Florença, na Itália, mesmo resultado que havia conquistado dois anos antes.