Ciclista brasileiro termina em 15º na disputa do Omnium no Mundial

Assim, Gideoni piorou o seu resultado em comparação com o primeiro dia de competições, pois fechou a sexta-feira na oitava colocação no Omnium. O brasileiro estreou com o nono lugar na prova de Scratch. Na sequência, Gideoni foi o quinto melhor na Perseguição Individual. Depois, garantiu a décima colocação na prova de Eliminação.

Neste sábado, Gideoni participou de mais três provas. Dessa vez, Gideoni foi o 17º no Contra-Relógio de 1 Quilômetro, o 19º na Flying Lap e o 12º na Prova por Pontos. Com isso, encerrou a disputa do Omnium com 112 pontos e em 15º lugar na classificação final.

Já o colombiano Fernando Gaviria garantiu a medalha de ouro com 205 pontos. O pódio do Omnium foi completado pelo australiano Glenn O''Shea, o segundo colocado, com 190 pontos, e pelo italiano Elia Viviani, o terceiro, com 181 pontos.

Outro brasileiro a competir neste sábado na França, Flávio Cipriano foi eliminado na fase de classificação da prova de velocidade ao ficar apenas na 32ª colocação.