Ciclista britânico arrecada 300 mil libras para luta contra o coronavírus

O ciclista britânico Geraint Thomas arrecadou 300 mil libras (cerca de 1,7 milhão de reais) para o sistema de saúde britânico (NHS) e para a luta contra o coronavírus no Reino Unido após pedalar sobre um rolo de treino por 36 horas.

"Eu ouvi tantas histórias sobre o que eles (médicos e enfermeiros) fazem que isso me deu vontade de tentar ter um pequeno papel e ajudar um pouco", declarou à BBC o ciclista galês, campeão do Tour de France em 2018. Thomas revelou que sua mãe, uma enfermeira aposentada, voltou a trabalhar em um hospital de Cardiff, capital do País de Gales, para ajudar no combate à pandemia.

Thomas, que também é bicampeão olímpico de perseguição por equipes, em 2008 e 2012, alcançou seu objetivo em 3 dias, após pedalar por 12 horas por dia em sua garagem em Cardiff.

"Sem exagerar, as duas últimas horas foram as mais extenuantes de toda minha carreira", declarou. "Eu mal conseguia sentar". "Até então, minha pedalada mais longa havia sido de 8 horas e 20 minutos em grupo, com uma pausa para um café", lembrou o campeão de 33 anos.

"Eu vou precisar de uma semana para me recuperar", admitiu Thomas, após pedalar o equivalente a nove etapas do Tour de France em três dias.

Thomas, nomeado personalidade esportiva britânica do ano em 2018, está confinado em casa como a maioria dos atletas de alto rendimento devido à pandemia do coronavírus, que provocou a suspensão ou o cancelamento de todas as grandes corridas agendadas para os próximos meses.