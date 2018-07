Ciclista britânico será julgado por violação antidoping

LONDRES - O ciclista britânico Jonathan Tiernan-Locke, de 27 anos, será julgado por suposta violação antidoping no seu passaporte biológico. Nesta terça-feira, a União Ciclística Internacional (UCI) anunciou que pediu à Federação Britânica de Ciclismo que abra procedimento disciplinar contra o campeão da Volta da Grã-Bretanha do ano passado.

Tiernan-Locke já havia ficado de fora do Mundial de Ciclismo de Estrada, em setembro, na Itália, por conta da acusação de doping. Isso porque seu passaporte biológico - registro eletrônico com os resultados de todos os testes de doping feitos por um atleta - indicou anomalias.

Em nota, o ciclista reafirmou que nega "veementemente" as acusações contra ele. Já a equipe do britânico, a Team Sky, uma das principais do mundo, afirmou que as anomalias foram detectadas antes de ele assinar com o time, em setembro de 2012.

A Team Sky reafirmou suas práticas pelo esporte limpo e anunciou que, enquanto o processo correr, Tiernan-Locke está fora de todas as atividades da equipe, incluindo treinamentos.