Ciclista deixa UTI após ser atropelada em treino

A ciclista Clemilda Fernandes, melhor brasileira no ranking mundial de estrada, saiu na manhã desta sexta-feira da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Santa Isabel, de Goiânia. Ela estava internada desde a tarde anterior, depois de ser atropelada por um caminhão enquanto treinava numa rodovia da capital goiana.

De acordo com o hospital, Clemilda, de 34 anos, sofreu apenas escoriações pelo corpo com o atropelamento. Assim, ela já pode receber alta neste sábado para logo voltar aos treinos.

Clemilda é mais velha da família Fernandes, soberana no ciclismo de pista brasileiro. A veterana, que foi terceira colocada no Campeonato Pan-Americano do ano passado, vem de um título na Volta de El Salvador, conquistado na semana passada. Ela participou dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, terminando na 23.ª posição.

Entre 2002 e 2010, ela morou e treinou em Turim, na Itália, boa parte do tempo junto com a irmã Janildes e a prima Uênia, que também fazem parte da elite do ciclismo brasileiro.