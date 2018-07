Ciclista espanhol morre em casa, prensado por seu carro

De acordo com o porta-voz da polícia local, Juan Carlos Lopez, Tondo tentava sair do carro para tentar abrir a porta da garagem, mas o veículo moveu-se para frente e acabou prendendo-o. Segundo a rádio SER, o espanhol estava com seu colega, também ciclista, Benat Intxaustie, e ambos estavam indo treinar.

Tondo conquistou o título da Volta de Castilla e León deste ano e planejava participar da Volta da França pela equipe Movistar. Em 2007, o espanhol venceu a Volta de Portugal.