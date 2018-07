Muto foi flagrado no teste antidoping no dia 10 de abril, em Gênova, durante a disputa do Giro dell''Appennino. O ciclista ficará suspenso até novembro de 2013.

Segundo o Comitê Olímpico italiano, detalhes sobre o caso serão enviados para União Ciclística Internacional e para a Agência Mundial Antidoping.