Ciclista italiano Matteo Trentin vence etapa da Volta da França

A sétima etapa da Volta da França foi decidida nesta sexta-feira no photo finish, sistema que bate uma foto do momento exato da chegada dos ciclistas. E, pela imagem final da disputa, o italiano Matteo Trentin cruzou na frente do eslovaco Peter Sagan por apenas um centímetro.

Sob sol que encerrou a sequência de dias chuvosos na competição, Trentin venceu o trecho de 234,5 quilômetros, entre Epernay e Nancy. A disputa foi marcada por um acidente envolvendo vários ciclistas. O mais afetado foi o norte-americano Tejay van Garderen, que perdeu tempo na briga pelas primeiras posições da tradicional prova.

Líder geral da prova, o italiano Vincenzo Nibali foi o 16º na etapa desta sexta e segue sem sofrer maiores ameaças. O segundo colocado geral é o norueguês Jakob Fuglsang, seguido de perto por Peter Sagan. No sábado, os ciclistas vão disputar uma etapa com as primeiras elevações, num trecho de 161 quilômetros, entre Tomblaine e Gerardmer La Mauselaine.