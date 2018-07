Ciclista paralímpico brasileiro morre após acidente

O ciclista participou neste ano dos Jogos Paralímpicos de Londres, esteve presente no Parapan de Guadalajara de 2011 e representou o Brasil em Mundiais. "João era um atleta bastante comprometido com o esporte, esforçado e uma grande esperança de medalhas na modalidade. Estamos bastante tristes com esta fatalidade", afirmou o diretor técnico do CPB, Edilson Alves Tubiba, por meio da nota oficial divulgada pela entidade.

João Alberto Schwindt Filho participou da classe C5 do ciclismo de estrada da Paralimpíada de Londres, na qual ficou em quarto lugar. Antes disso, ele obteve uma medalha de ouro e uma de bronze no Parapan de Guadalajara. No último dia 19, o ciclista foi eleito o melhor atleta brasileiro de sua modalidade em 2012 no Prêmio Paralímpicos, promovido pelo CPB.

Brasiliense, João Filho sofreu um atropelamento quando tinha 14 anos de idade e naquela ocasião teve parte de sua medula espinhal lesionada no acidente, fato que prejudicou os movimentos do seu braço direito. E, partir de 2007, ele passou a competir no ciclismo na categoria C5 e conseguiu ter sucesso na modalidade.