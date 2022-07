Ciclista sofre acidente e fica inconsciente durante prova em Birmingham 

O atleta britânico Joe Truman sofreu neste sábado, 30, um grave acidente enquanto participava de uma das provas do Commonwealth Games, em Birmingham, no Reino Unido. O ciclista colidiu com o australiano Matt Glaetzer e caiu inconsciente na pista do velódromo, onde os 3 mil espectadores assistiam com tensão às cenas do ocorrido.

Truman foi atendido ainda na pista e precisou de oxigênio para recobrar a consciência. Ele deixou o local da em uma cadeira de rodas e com suspeita de estar com uma clavícula quebrada.

Ao jornal britânico Mirror, o especialista da BBC e vencedor de seis medalhas Olímpicas em ciclismo, Chris Hoy, explicou que os ciclistas competem muito próximos uns dos outros. “Matt Glatzer foi encaixotado, ficou muito próximo das costas de Jack Carlin, caiu para a direita e Truman não teve para onde ir.” Hoy afirma ainda que as circunstâncias sob as quais os ciclistas competem fazem com que acidentes graves como esse sejam raros e elogiou o treinamento e coragem dos atletas.

O ciclista australiano, que venceu os jogos em Glasgow em 2014, também caiu, mas não se machucou e não foi culpado pelo acidente. Ainda assim, o competidor pareceu angustiado com a situação e não foi classificado para as finais da modalidade.

VEJA O MOMENTO DO ACIDENTE: