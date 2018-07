Cidade de São Paulo recebe exposição inédita sobre a história olímpica

SÃO PAULO - Do revólver de Guilherme Paraense, que deu ao Brasil sua primeira medalha olímpica, ao quimono de Sarah Menezes, primeira judoca brasileira a conquistar o ouro, a história da Olimpíada moderna será mostrada por meio de imagens, vídeos e objetos únicos – como medalhas, tochas e uniformes – a partir de terça-feira no Centro Cultural da Fiesp, em São Paulo.

A exposição "Jogos Olímpicos: Esporte, Cultura e Arte", que ficará na capital paulista até o dia 30 de junho e depois viajará ao Rio, traz uma série de objetos do Museu do Comitê Olímpico Internacional, que fica em Lausanne. Parte do acervo deixou a Suíça pela primeira vez, já que o momento é propício – a sede do museu passa por reformas até o fim do ano.

O formato da mostra também é inédito. O museu do COI, criado há 20 anos, organiza exposições apenas nas sedes olímpicas, e durante a realização dos Jogos. "São várias ‘primeiras vezes’ nesta exposição", diz Frédérique Jamolli, curadora do Museu Olímpico do COI. "Pela primeira vez, faremos uma mostra fora do período olímpico e com peças que nunca saíram de Lausanne. E isso acontecerá no país que, pela primeira vez, receberá uma Olimpíada."

Com entrada gratuita, a mostra é dividida em oito módulos. Em destaque, estão as medalhas originais de todas edições dos Jogos, bem como as tochas desde 1936. As mascotes são um charme à parte – e a mais conhecida delas, o ursinho Mischa, de Moscou-1980, foi reproduzida em tamanho real para que o visitante possa, ao seu lado, tirar uma foto histórica.

Algumas relíquias do esporte brasileiro fazem parte da exposição - algumas delas são do acervo do COB. Lá estão as sapatilhas usadas em 1952 por Adhemar Ferreira da Silva, bicampeão do salto triplo, e o uniforme usado por Maurren Maggi na conquista do ouro olímpico no salto em distância em Pequim-2008. A roupa usada por Yane Marques (bronze no pentatlo moderno em Londres-2012), o maiô tecnológico de Cesar Cielo (campeão em Pequim-2008) e o colete de Torben Grael, bronze em Sydney-2000, também fazem parte da coleção.

Dentre os objetos de atletas estrangeiros, estão o uniforme de Roger Federer, campeão de duplas na Olimpíada de Pequim-2008, e uma luva autografada de Sugar Ray Leonard, ouro em Montreal-1976.

SERVIÇO

Exposição 'Jogos Olímpicos: Esporte, Cultura e Arte'

Galeria de Arte do Sesi-SP, no Centro Cultural Fiesp - Avenida Paulista, 1313, estação Trianon-Masp do metrô

De 16 de abril a 30 de junho - às segundas, das 11h às 20h; de terça a sábado, das 10h às 20h; e aos domingos, das 10h às 19h

Entrada gratuita