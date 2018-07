Cidade do Canadá é escolhida para Mundial de Natação de 2016

ISTAMBUL - A Federação Internacional de Natação (Fina) anunciou nesta terça-feira, durante a sua assembleia anual, que o próximo Mundial de Piscina Curta, em 2016, será realizado em Windsor, no Canadá. A cidade, que faz divisa com Detroit, é conhecida por ficar ao sul da sua vizinha norte-americana.

A localidade canadense venceu a concorrência com Hong Kong, Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos) e Ashgabat (Turcomenistão), outras concorrentes no pleito decidido nesta segunda. "Felicito a cidade de Windsor, a Federação Aquática do Canadá a equipe canadense. Estou certo de que teremos um grande Mundial em 2016", declarou o presidente da Fina, Julio Maglione.

O prefeito de Windsor, Eddie Francis, presente a Istambul, onde acontece a assembleia e na quarta começa o Mundial de Piscina Curta, também comemorou a conquista da cidade. "Estamos cientes da força da natação no mundo e esta conquista é fantástica. Vai ajudar a transformar a nossa cidade e fortalecer a nossa paixão pelo esporte", disse ele.

O Mundial de Piscina Curta tem apenas provas de natação e acontece a cada quatro anos, sempre em anos olímpicos. Já o Mundial de Esportes Aquáticos tem também disputas de maratona aquática, polo aquático, nado sincronizado e saltos ornamentais. A próxima edição será em 2014, em Doha, no Catar.