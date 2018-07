Cidade foi tomada por uma alegria em preto e branco

Os torcedores que não tiveram a alegria de ir ao Japão para acompanhar de perto o título mundial também fizeram muita festa em São Paulo. E desabafaram. A vitória sobre o Chelsea garantiu o fim das eternas provocações.

Na quadra da Gaviões da Fiel, no Bom Retiro, cerca de 20 mil corintianos decretaram o início de uma nova fase. Muitos ligavam para amigos que torcem para outros times e descarregavam ironias de todos os tipos.

A festa na sede da torcida começou no sábado à noite, com muito samba, cerveja, churrasco e os habituais gritos de "Vai, Corinthians". Meia hora antes da decisão, o local estava lotado - tinha gente vendo o jogo em cima de grades e lajes e até sobre um caminhão de reportagem.

A multidão passou a partida inteira cantando o repertório apresentado nos jogos do Corinthians e, obviamente, explodiu de vez quando Guerrero abriu o marcador. Faltavam pouco mais de 20 minutos para o fim e muitos já faziam questão de comprar a faixa do bicampeonato.

A euforia teve apenas uma interrupção. Aos 46 minutos, Fernando Torres deixou tudo em silêncio por dois longos segundos. O telão não tinha som, mas logo surgiu a imagem do auxiliar anotando o impedimento - e a tensão deu lugar de novo à festa.

A bateria da escola de samba da Gaviões deixou a quadra para fazer uma "procissão" pelas ruas do bairro, com muita alegria e um leve tom sarcástico de provocação aos palmeirenses.

Centro. A principal avenida de São Paulo amanheceu vazia - nem as bicicletas apareceram para aproveitar as ciclofaixas, pelo menos até as 10h30. Depois disso, a Paulista foi palco de uma grande festa com buzinaço, foguetório e muita música.

O casal Tetsutaro e Yukiyo Takasugi, que está há dois anos no Brasil e escolheu o clube do Parque São Jorge para torcer, simbolizava a ligação entre o Japão e o Corinthians. "Viemos até a Paulista para ver o jogo porque em nossa casa, em Moema, não tinha luz", contou Yukiyo. Ambos fizeram questão de filmar a comemoração e só lamentaram o fato de não estarem em Yokohama, onde amigos conseguiram ingressos e foram ao estádio.

Os irmãos Moisés e Isaac Reis, de seis e oito anos, respectivamente, celebraram à maneira deles, jogando futebol com o pai, Jorge Reis, em plena calçada da Paulista, quase alheios à euforia dos demais. "O melhor do jogo foi o Guerrero e agora vou querer uma camisa do Corinthians com o nome dele nas costas", disse Moisés, em tom de pedido de presente de Natal. Talvez isso nem seja necessário, porque até o fim do ano a festa deles e do resto da torcida está garantida.

O tradicional bucolismo das manhãs de domingo no centro da cidade foi deixado de lado, substituído por gritos de "Vai, Corinthians" e "Bicampeão" que invadiram o Pátio do Colégio e o Vale do Anhangabaú.

Nem a falta de um telão para os torcedores acompanharem o jogo atrapalhou. Com poucas opções, qualquer lanchonete virava uma arquibancada.

Com a atuação segura do time, os torcedores foram se soltando e o gol de Guerrero causou choradeira, abraços e gritos. Assim como na quadra da Gaviões, a cena do árbitro assistente com o braço erguido para marcar o impedimento de Torres foi muito comemorada - era uma espécie de confirmação de que o Corinthians era o melhor do mundo.