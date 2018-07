Cidade não arma festa para ver a semifinal

A festa que a torcida promete fazer em grande estilo no Japão ainda é tímida em solo nacional. Para o jogo de hoje, diante do Al Ahly, são poucos os locais para reunião de corintianos. Nem mesmo os funcionários do Itaquerão poderão ver a partida. Telões não serão espalhados pela cidade como na final da Libertadores contra o Boca Juniors (Anhembi, Anhangabaú e Parque São Jorge) e o ponto de encontro será a quadra da Gaviões da Fiel, além dos tradicionais barzinhos que costumam exibir as partidas em tevês gigantes.

A concentração na Gaviões começou à meia-noite, mas segundo a direção da torcida, para uma festa simples, apenas para assistir ao jogo. "Até porque depois todos vão para o trabalho", informou a organizada.

Caso o time vá para a final de domingo, uma grande festa com chope, churrasco e grupos de samba já está programada para iniciar desde sábado.

Hoje, quem quiser ir à quadra terá de doar um quilo de alimento não perecível (a recomendação é que seja arroz) e a expectativa é reunir 3 mil torcedores.

No Salve Jorge, barzinho oficial do Parque São Jorge, apenas os sócios do clube terão direito a acompanhar o duelo com os egípcios pela semifinal. E o clube calcula que o número de presentes não supere cem torcedores.

Pela cidade, a SP Turis e as secretarias de Cultura e Esporte não planejaram a instalação de telões por se tratar de jogo semifinal e num dia útil de trabalho.

Mas já trabalham com a possibilidade de o Corinthians chegar à decisão, o que geraria festa parecida com a da Libertadores.

Não para, não para, não para. O lema da torcida para incentivar o Corinthians durante os jogos será levado à sério no Itaquerão. Para não atrasar o cronograma da obra (que chegou a 60% de avanço e tem previsão de término para dezembro de 2013), os cerca de 1,5 mil funcionários não poderão acompanhar a partida no horário de trabalho.

De acordo com a construtora Odebrecht, "não seria justo beneficiar apenas meia dúzia de pessoas", de um certo setor da obra. Cerca de 35% dos funcionários do estádio são corintianos.