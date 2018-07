Cielo adianta viagem para Macau em um dia

Depois de uma certa dose de mistério no Aeroporto de Cumbica, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou que Cesar Cielo adiantou sua viagem para Macau em um dia e, por este motivo, não embarcou com a delegação da natação para a aclimatação antes do Mundial de Desportos Aquáticos de Xangai na madrugada de ontem, como a entidade havia anunciado.

Ele teria viajado 24 horas antes junto com o presidente da CBDA, Coaracy Nunes, o superintendente de natação da entidade, Ricardo de Moura, e seu técnico, Alberto Silva.

Cielo aguarda definição por parte da Corte Arbitral do Esporte (CAS), para a audiência que definirá seu futuro, depois de seu exame antidoping ter dado resultado positivo para a substância furosemida junto com outros três nadadores - Nicholas dos Santos, Henrique Barbosa e Vinicius Waked - no Troféu Maria Lenk, em maio.

O nadador alega ter sido vítima de contaminação por meio de cápsulas de cafeína manipuladas em uma farmácia, que nega responsabilidade no episódio.

O caso foi para o Painel de Doping da CBDA, que anulou os resultados na competição e aplicou apenas uma advertência ao quarteto.

A Federação Internacional de Natação (Fina) recorreu da decisão junto ao CAS pedindo uma punição mais severa.

Todas as partes se mostraram dispostas em adiantar a audiência para que uma decisão final ocorra antes do início das provas, marcado para o dia 24.