Cielo admite dificuldade e exalta nível de prova

"Segurei um piano nas costas. Não dá para dizer que o meu final de preparação foi o ideal nas últimas três semanas. Os caras estão voando", afirmou Cielo, referindo-se ao alto nível da briga por um lugar na disputa que valerá medalhas. Os 16 classificados à semifinal marcaram tempos inferiores a 49 segundos, fato que foi ressaltado pelo brasileiro antes da última eliminatória por um lugar na final dos 100 metros livre.

"Foi muito forte. Acho que nunca aconteceu antes dos 16 terem feito 48 segundos. A primeira fase foi boa. Tem que melhorar à tarde pra conseguir uma vaga na final. Acho que a entrada na virada não foi tão boa. Tecnicamente tem algumas coisas pra melhorar. Acho que o australiano (James Magnussen) é o favorito. Isso aqui é um Mundial, o topo do topo. É o lugar onde estão os melhores do mundo e aqui é onde as coisas surpreendentes acontecem", disse Cielo.

Atual campeão e recordista mundial dos 100 metros livre, o brasileiro lutará para defender o seu ouro às 7 horas (de Brasília) desta quinta-feira. Na semifinal, Cielo registrou 48s34 como seu melhor tempo, depois de ter sido o terceiro colocado na primeira série eliminatória. James Magnussen foi o mais veloz da semifinais, com a marca de 47s90.