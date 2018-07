Cielo avança à final dos 50m livre com melhor tempo em Doha

Cesar Cielo voltou a se impor nos 50 metros livre, nesta quinta-feira, ao ser o mais rápido também na semifinal da prova. Mais cedo, o nadador brasileiro já havia liderado as eliminatórias da mesma distância, no Mundial de Piscina Curta, disputado em Doha, no Catar.

O brasileiro marcou o tempo de 20s80, ainda acima do seu melhor resultado, de 20s51. Mas foi o suficiente para superar os rivais na sua sessão, na qual duelou lado a lado com o francês Florent Manaudou, atual campeão olímpico. O francês foi apenas o terceiro colocado, com 20s93. O russo Vladimir Morozov foi o segundo mais veloz, com 20s88.

Com a nova performance, Cielo melhorou seu tempo em comparação à eliminatória da manhã. Mais solto, ele nadara os 50 metros em 21 segundos cravados. O domínio nesta quinta, contudo, não empolga o brasileiro.

Ele admitiu que a semifinal, apesar do clima de final antecipada, não contou com o potencial máximo dos principais favoritos. "Para ser sincero, acho que o Manaudou também controlou [o ritmo]. Hoje foi uma prévia da final, com todo mundo na quarta marcha. Vamos ver como vai ser amanhã, quando todo mundo vai acelerar", declarou Cielo à Sportv.

Durante a prova, Cielo respirou duas vezes para o lado do francês, que nadou a sua esquerda, para avaliar o ritmo do rival. "Esse jogo mental é importante nesta fase do campeonato", comentou o brasileiro, que vem tratando o Mundial desde o início do ano como o principal objetivo da temporada.

Concentrado na prova que é sua especialidade, o brasileiro afirmou que vai para a final, na tarde desta sexta-feira, com o objetivo de fazer o melhor tempo de sua carreira na distância em piscina de 25 metros. "Vamos ver o que dá para melhorar para amanhã. Um centésimo pode ser a diferença entre a prata e o ouro. Dá para fazer o melhor tempo da minha vida", afirmou.

Já o brasileiro Alan Vitória não conseguiu avançar à final dos 50 metros livre. Na primeira semifinal, ele registrou o tempo de 21s52, na oitava colocação de sua série e na 16ª e última posição geral.