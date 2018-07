Cielo brilha e unifica títulos nos 50 m

Cesar Cielo deu uma volta por cima com estilo em sua temporada ao conquistar a medalha de ouro nos 50 metros livre do Campeonato Mundial de Piscina Curta de Dubai com o tempo de 20s51. O recorde mundial escapou por pouco, exatos 21 centésimos, mas o nadador bateu o recorde sul-americano da prova pela terceira vez em dois dias e unificou os principais títulos da prova mais rápida da natação - campeão olímpico e mundial em piscina de 50 metros e agora também campeão mundial em piscina de 25 metros.

Apesar das várias e importantes vitórias já acumuladas na carreira, Cielo parece ainda não ter se acostumado à emoção da vitória. Os olhos ficaram marejados e foi nítido o esforço de conter o choro ao ouvir a execução do hino nacional e ver a bandeira brasileira levantada no lugar mais alto. Ao final, algumas lágrimas finalmente escaparam, misturadas com a alegria de voltar a vencer e superar os resultados não atingidos no Campeonato Pan-Pacífico. Na sequência, falou da tensão antes da disputa.

"É difícil segurar a ansiedade, ainda mais numa prova como os 50 m livre em que todo mundo está nadando rápido. Mas não adianta sair como um ventilador girando os braços para todos os lados. É preciso controlar a ansiedade. Graças a Deus estou conseguindo fazer isso certo", contou o nadador, que ontem ganhou seu primeiro ouro em Mundiais de piscina curta. "É um alívio muito grande subir no lugar mais alto do pódio. Toda vez que temos chance de chegar a um Mundial e vencer é uma glória. Colocar o Brasil lá em cima, quando você pode concretizar isso, é a maior alegria, uma glória."

Glória para uns, trauma para outros. Que o diga o francês Fred Bousquet, que mais uma vez perdeu uma decisão de título para o rival brasileiro. O nadador ficou em segundo lugar. "Desde o momento em que entro na água, o vejo com o rabo do olho e perco o meu ritmo. É um ato reflexo, um problema", lamentou.

E a derrota foi ainda mais incômoda para o francês do que de costume. "Aqui, ele (Cielo) conseguiu abrir muito em relação a mim, e não gosto nada disso. Se ele (Cielo) está à frente, não deveria ser por 30 centésimos de vantagem", desabafou. A terceira colocação foi do americano Josh Schneider, 20s88.

Processo. Medalha conquistada, Cielo aproveitou para falar do processo de retorno dos Estados Unidos e da reorganização no Brasil para os treinos neste segundo semestre, Lidar com o assédio, de acordo com o campeão, foi um desafio. "Consegui arrumar a rotina nos últimos três meses de forma que não atrapalhasse meus treinos. Natação é meu trabalho, e não posso parar a toda hora para tirar fotos, etc. Às vezes é difícil para as pessoas entenderem isso."

O nadador admitiu que teve seus dias ruins. "Quando estou de mau humor me tranco em casa e jogo vídeo-game feito louco, porque é algo que me acalma. Se resolvo sair tenho sempre de estar de bom humor. Estava precisando dos amigos, do carinho do público, dos fãs. E foi bom ter isso e, ainda assim, conseguir treinar e dar resultados." Cielo ainda disputa duas provas até o fim do Mundial: os 100 metros livre e o revezamento 4 x 100 metros medley com finais amanhã.