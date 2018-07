Cielo comemora as conquistas com passeio no deserto

Um dia após o fim do Mundial de Natação em Piscina Curta, Cesar Cielo decidiu "levar" suas medalhas para um passeio no deserto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Com direito a turbante, o nadador exibia no peito os ouros dos 50 e 100 metros livres, unificando as conquistas mundiais (em piscina curta e longa) das provas mais rápidas da natação. Cielo também conquistou em Dubai duas medalhas de bronze, nos revezamentos 4 x 100 metros livre e medley.

Após os títulos em Dubai, em um campeonato que Cielo cogitou não disputar - o nadador preferiu viajar para não ficar sem objetivos no fim da temporada -, o velocista define as diretrizes para 2011. A próxima temporada será importante para o ciclo olímpico que termina nos Jogos de Londres, em 2012.

Com um calendário que terá o Mundial de Xangai, em julho, e os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em outubro, o brasileiro ainda não anunciou os planos para os treinamentos. Cielo não informou se fará parte de sua temporada em Auburn, nos EUA, ou ficará definitivamente no Brasil. O contrato com o Flamengo, que expira este mês, está em negociação.

Cielo e o restante da delegação brasileira volta ao Brasil amanhã com oito medalhas na bagagem - a melhor campanha do País em Mundiais em piscina de 25 metros. Felipe França venceu o 50 metros peito e levou o bronze nos 100 metros do mesmo estilo. O nadador ainda participou do 4 x 100 medley, assim como Kaio Márcio - no borboleta, ele ganhou a prata nos 200 metros e o bronze nos 100 metros.