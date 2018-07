Cielo comemora melhor tempo do ano nos 50 metros borboleta

A temporada está apenas começando, mas a liderança do ranking mundial dos 50 metros borboleta já é brasileira. Na noite de sexta-feira, Cesar Cielo ganhou a prova no Torneio Metropolitano, em Belo Horizonte, com 23s28, e pulou para a ponta da lista, superando o rival francês Florent Manaudou, que tem 23s49. Como é início de temporada, as marcas ainda são longe das melhores de 2014. No Brasileiro, em dezembro, Cielo nadou a distância em 22s91.

"Foi legal, um primeiro bom teste. Não costumo treinar muito esse estilo. Quando chega a competição eu tenho dúvida sobre o que vai sair. Foi uma decisão acertada ficar aqui, em Belo Horizonte, para treinar e competir, ao invés de seguir para a França com a seleção", comentou.

Cielo faz referência ao Aberto do Mediterrâneo, competição que começou na sexta e vai até domingo em Marselha (França). Lá está quase toda a seleção brasileira, com exceção de Thiago Pereira e Felipe França.

Nesta manhã, nas eliminatórias dos 50m livre, Bruno Fratus fez o melhor tempo (22s33), contra 22s45 de Manaudou e 22s50 do italiano Marco Orsi. Os três estão na final da tarde, assim como Matheus Santana. Cielo também nada os 50m neste sábado, mas em Belo Horizonte, contra colegas do Minas e atletas de outros clubes mineiros.

"Eu quero nadar os 50m livre para 21 segundos, qualquer 21. Quero ver se consigo colocar isso em prática. Eu fiz 22s15 em um treino há duas semanas. Vamos ver se cresci. A partir daí, com o resultado das duas provas, vamos ver como serão os treinos até o Maria Lenk, o quanto preciso descansar e treinar para chegar em boa forma. E depois usar o primeiro semestre como guia para o Mundial."