Cielo confirma que passará a trabalhar com 2 técnicos

Cielo participou, em Brasília, na última segunda-feira, do lançamento da Clínica de Natação da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e dos Correios e treinará essa semana na capital federal. Também presente, Thiago Pereira justificou a saída do projeto de Cielo por "questões financeiras" e agora negocia contrato com um clube.

Apesar do discurso de que trabalhará em conjunto com os dois técnicos, o campeão olímpico tem treinado exclusivamente com Scott nas duas últimas semanas. Ele chegou a brincar com o ritmo pesado de trabalho. "Tinha esquecido do ritmo de treino americano. Está pesado, está tirando toda a minha energia, mas é bom, o Scott está 24 horas na piscina comigo".

Albertinho, que é também técnico da seleção brasileira, minimizou o desconforto com o afastamento do pupilo no dia a dia na piscina. "Se o chefe (Cielo) falou que eu continuo, então está tudo certo", enfatizou.

Cielo afirmou que levará adiante o PRO 16, projeto que reúne um grupo de nadadores de alto rendimento para treinamentos com foco para a Olimpíada do Rio, em 2016. Diz ter um novo patrocinador a anunciar nos próximos dias e que chamará dois ou três novos nadadores para compor o grupo. "Esse é um projeto meu. Não tem nada disso que estão dizendo de que vai fechar. Só vai extinguir quando eu decidir, eu sou o

presidente, investi muito e vou continuar".

Thiago Pereira, por sua vez, deixou o grupo na semana passada. Ele não teve renovado seu contrato com o Corinthians e agora procura um novo clube. Medalha de prata nos Jogos de Londres, o nadador disse que estava focado em seu casamento, que aconteceu há 10 dias, e que agora vai negociar seu futuro. Assim como Cielo, disse não ter intenção de deixar o Brasil neste ciclo olímpico.