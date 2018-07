Cielo desiste da final dos 100 m borboleta em Michigan

MICHIGAN - O brasileiro Cesar Cielo não vai disputar a final dos 100 metros borboleta nesta sexta-feira, no GP de Michigan, nos Estados Unidos. O brasileiro registrou o segundo melhor tempo nas eliminatórias, deixando até o americano Michael Phelps para trás, mas decidiu se poupar para as provas dos 50m e 100m livre, no sábado e no domingo.

Cielo, que não costuma competir no estilo borboleta, registrou o tempo de 53s83, atrás apenas do local Marcin Cieslak - 53s14. O supercampeão olímpico Michael Phelps marcou 53s87. "Fazer 53s83 no 100 borbo (sic) é muito bom para um início de competição, o segundo tempo das eliminatórias!", avaliou o brasileiro, em sua primeira competição fora do País neste ano.

Apesar do bom resultado, o nadador decidiu guardar sua energia para as provas do final de semana. "Aproveitamos para trabalhar a saída e a transição, para ''quebrar o gelo'' também e foi uma boa surpresa. Ele nadou bem, conseguiu um bom resultado, ficou feliz. Mas está fora da final. Fomos riscar o nome dele da lista porque aí já seria uma sobrecarga, um cansaço, que já não precisamos ter", justificou o técnico Albertinho.

Para o treinador, o bom resultado no borboleta aumenta a motivação para as provas mais velozes. "Ele tem condições de fazer um tempo rápido, na casa dos 21 segundos, embora em seletivas nacionais que estão ocorrendo, como as da França e da Austrália, a maioria esteja nadando para 22 segundos", afirmou. O melhor tempo do ano pertence aos franceses Fred Bousquet, com 22s07, e Alain Bernard - 22s09. Em 2011, Cielo ainda não baixou de 22s31.

Neste sábado, Cielo disputará as eliminatórias do 50 metros livre a partir das 10 horas. As finais estão marcadas para às 18h30 (horários de Brasília). No domingo, o brasileiro vai competir nos 100 metros livre. O GP de Michigan é mais uma competição de preparação para o Mundial de Xangai, principal objetivo da temporada.