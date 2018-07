Cielo desiste de disputar final dos 50m livre no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE - Após se destacar nas piscinas de Porto Alegre, na manhã deste sábado, Cesar Cielo desistiu de disputar a prova dos 50 metros livre, nesta tarde. O nadador iria tentar bater o recorde da distância na era pós-maiôs tecnológicos, mas acabou desistindo em razão do cansaço.

"O Cielo disse que se sentiu cansado após a prova da manhã e está numa fase de treinos que não valia o esforço", informou Ricardo de Moura, coordenador de natação da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Cielo iria disputar os 50 metros livre do Torneio Open após ir bem na mesma prova no Brasileiro Senior, competição paralela ao Open, ambas realizadas em Porto Alegre. Ele fez o tempo de 21s92 e ficou em segundo, atrás apenas de Bruno Fratus, 21s82. Com os resultados, a dupla garantiu índice para o Pan Pacífico da Austrália, em agosto de 2014.

Depois de ir bem pela manhã, Cielo pretendia obter a melhor marca dos 50m pós-maiôs. O melhor tempo pertence a ele mesmo, de 21s32, registrado no Mundial de Barcelona, em agosto. O brasileiro também detém o recorde mundial, de 20s91, obtido antes da proibição dos maiôs tecnológicos.

Com a desistência, Cielo encerra a temporada 2013. O nadador vai passar o Natal com a família e deve retomar os treinos em janeiro, nos Estados Unidos. No próximo ano, ele vai priorizar as competições em piscina longa no primeiro semestre e as de 25 metros, na segunda metade, quando participará do Mundial em piscina curta.