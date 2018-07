Cielo destaca força da natação brasileira

Veja também:

O campeão olímpico dos 50 metros denominou por diversas vezes seus companheiros como os melhores do mundo. "O [Felipe] França já tem o melhor tempo dos 100 metros peito. Apesar de não ter ganho [ficou em terceiro], o melhor tempo é dele. O Nicholas Santos perdeu por centésimos", ressaltou o nadador.

Cielo ficará de férias por um curto período e volta a treinar no dia 3 de janeiro. "Esporte é isso. Não pode deixar o tempo passar", disse. No entanto, ele não sabe se a volta aos treinos será aqui no Brasil ou no exterior.

Brasil potência. Para Cielo, a qualidade dos treinos no País ou lá fora está praticamente igual. "Precisa melhorar um pouco ainda em estrutura, mas já estamos com um bom volume de recursos humanos. Quem estiver treinando com o França, já está treinando com o melhor do mundo. Com o Guilherme também."

Para ele, se continuar nesse ritmo, o Brasil em breve estará entre as cinco maiores potências da natação.