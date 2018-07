Cielo destaca que Olimpíada depende de boa participação no ano

Atualizada às 18h40

A 500 dias da Olimpíada do Rio, o tricampeão mundial Cesar Cielo destacou a importância de um bom 2015 para a natação chegar com sucesso aos Jogos Olímpicos do ano que vem. O brasileiro afirma que espera boas campanhas no Pan de Toronto, em julho, e no Mundial de Desportos Aquáticos de Kazan, em agosto.

"A preparação está super bem, está bem forte. Nosso foco esse ano é Pan-Americano e o Mundial, já pensando na Olimpíada, aquela visão de final do ciclo olímpico. Esse ano é muito importante fazer uma grande campanha (nas duas competições)", afirmou, em entrevista ao SporTV.

Apesar de ter afirmado que sua preparação contempla o Pan de Toronto, Cielo ainda não confirmou que vai disputar a competição do Canadá, cujas provas serão realizadas entre os dias 14 e 18 de julho. Isso porque a natação do Mundial será realizada a partir de 2 de agosto.

Segundo a assessoria de imprensa do nadador, a definição sobre a sua participação no Pan será dada apenas após a disputa do Troféu Maria Lenk, entre os dias 6 e 11 de abril, na piscina do Fluminense, no Rio.

Cielo também deixou aberta a possibilidade de voltar a nadar provas de revezamento - nos últimos torneios, ele priorizou as provas individuais. O nadador acredita que o Brasil pode brigar por uma medalha na prova dos 4 x 100 metros livre. "Estamos muito bem com o Matheus Santana, Marcelo Chierighini e o Bruno Fratus. Tem uma turminha boa e podemos começar a sonhar com o bronze", comentou Cielo. EUA e França são as duas potências da prova na atualidade. O Brasil briga com Rússia e Austrália.