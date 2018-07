Cielo dispara nos 50 metros e é bicampeão

Passada a polêmica e ameaça de não disputar o Mundial de Xangai após ser flagrado em um exame antidoping, Cesar Cielo comprovou novamente ser o nadador mais rápido do mundo. Mostrando grande superioridade frente aos adversários, conquistou ontem o bicampeonato mundial na prova dos 50 metros livre, com o tempo de 21s52 - superando sua própria marca anterior, de 21s66, registrada em junho no Torneio Open de Paris.

Com a vitória, Cielo igualou o feito do americano Tom Jagger (Madri/1986 e Perth/1991) e do russo Alexander Popov (Roma/1994 e Barcelona/2003). Também passa a ser o primeiro atleta a ter o título olímpico e de dois mundiais em piscina longa seguidos.

A medalha de prata da prova ficou com o italiano Luca Dotto, que sequer ameaçou Cielo com 21s90. O terceiro lugar foi do francês Alain Bernard, que cravou 21s92. E, apesar de ser dele o melhor tempo da semifinal (desbancando inclusive Cesar Cielo), o brasileiro Bruno Fratus, de apenas 22 anos, não conseguiu alcançar o pódio e terminou em quinto lugar, marcando o tempo de 21s96.

Este foi o segundo ouro de Cielo em Xangai. Na segunda-feira, garantiu o pódio na disputa dos 50 metros borboleta - título comemorado com muita emoção e um choro compulsivo. Já na prova dos 50 metros, a sua especialidade, a festa foi um pouco mais contida. Assim que bateu em primeiro, olhou para o placar, sorriu e acenou para a torcida.

"A prova dos 50 metros borboleta é mais tensa, não tenho experiência nela, nunca tinha nadado em campeonato internacional. Já os 50 metros livre eu nado dormindo, se precisar. É a confiança que tenho de olhar para o fundo, saber a metragem em que eu estou, se vou aguentar passar sem respirar ou não. É um cenário bem mais relaxado. Mas nem por isso a adrenalina da final deixa de pegar forte", disse o bicampeão.

Supremacia. Esta é a terceira vez seguida que Cielo vence os 50 metros livre em grandes competições. Antes de Xangai, o atleta ficou com o ouro em Pequim, em 2008 e Roma, em 2009.

Para completar, é dele o recorde mundial da prova, com o tempo de 20s91 marcado na piscina do Clube Pinheiros, em São Paulo, em dezembro de 2009, pouco antes da proibição dos supermaiôs.