Cielo divulga o Pan, mas sua presença na competição é incerta

O twitter dos Jogos Pan-Americanos de Toronto postou um vídeo no qual Cesar Cielo tece elogios ao CIBC Aquatics Centre, a instalação mais cara já construída no Canadá para os esportes chamados amadores. O centro aquático é integrado, além de outros equipamentos, por duas piscinas olímpicas com dez raias.

Acompanhado por outro campeão olímpico, Arthur Zanetti, Cielo visitou as instalações esportivas de Toronto a convite do governo canadense. Isso não significa, no entanto, que ele tenha decidido participar do Pan.

A dúvida sobre sua presença no evento permanece, pois o Pan e o Mundial de Esportes Aquáticos, em Kazan, estão situados muito próximos no calendário. As provas de natação em Toronto serão disputadas de 14 a 18 de julho, e as do Mundial na Rússia começam no dia 10 de agosto.