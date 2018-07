Cielo diz estar mais maduro e mais chato que em 2008

O nadador brasileiro afirmou nesta terça-feira se sentir mais confortável agora, ao lutar pelo bicampeonato, do que quando era um atleta quase desconhecido.

"Eu me conheço muito bem, tenho um tato bem aguçado em relação ao que dá para melhorar, uma análise muito crítica da parte técnica da prova. Sinto que hoje uma auto-análise é muito mais importante que uma análise de adversários", disse Cielo em entrevista coletiva em São Paulo.

O brasileiro de 25 anos disse que muita coisa mudou nestes quatro anos. No período, ele ganhou a prova dos 50 m livre em Pequim-2008 e nos Mundiais de 2009, 2010 e 2011. Nos 100 m livre, foi bronze na última Olimpíada e ouro nos Mundiais de 2009 e 2010.

Conhecido pelo jeito exigente e competitivo, ele brincou com suas características. "Estou mais chato, fiquei mais mala com o tempo, mais perfeccionista ainda. Acho que um pouquinho da ansiedade que está acontecendo agora é muito parecido com o que senti em 2008. É uma coisa natural, a competição está chegando", disse.

"Mas como pessoa não tem comparação. Me sinto muito mais maduro, experiente, me sinto mais preparado para a competição e para qualquer desafio que apareça."

Cielo espera ser mais rápido que seu melhor tempo nos 50 m livre, 21s38, conseguido após a extinção dos supermaiôs, no Troféu Maria Lenk, em abril. Mesmo assim, ele é cauteloso quanto às chances de vitória. "É difícil apontar um tempo final. Tenho uma janela para melhorar dentro da minha melhor prova, os 21s38. Quero fazer uma prova melhor que 21s38, mas não sei se vai ser suficiente. Tem que ficar de olho aberto. Posso estar como favorito, o melhor da prova, mas ninguém é bobo", declarou.

Focado nos treinamentos, Cielo evita falar sobre o tema Olimpíadas em casa e durante as competições busca de isolar. "A fase da competição é um momento muito íntimo, não tenho contato com o que está acontecendo fora."

Cielo disse que ainda não sabe se nadará os revezamentos pelo Brasil em Londres, mas que das eliminatórias dessas provas ele não participará. Ele ainda citou a equipe brasileira da natação como a melhor da história e prevê bons resultados.

"A gente tem grandes talentos e atletas muito novos. Acho que a gente está no melhor momento da natação brasileira. Espero que a gente coloque em prática na Olimpíada, fazendo a melhor campanha da natação brasileira, e isso vai fazer diferança para 2016", afirmou, projetando os Jogos do Rio de Janeiro, daqui a quatro anos.

(Reportagem de Tatiana Ramil)