Cielo diz que se poupou para final dos 100 metros neste domingo

Após registrar o melhor tempo das eliminatórias e bater o recorde do campeonato, neste sábado, Cesar Cielo espera brilhar ainda mais na final dos 100 metros livre no Mundial de piscina curta (25 metros) de Dubai, no domingo.

O brasileiro admitiu que reduziu o ritmo nos metros finais da semifinal deste sábado para se poupar para a prova de domingo. "Eu estava nervoso, mas era aquele nervoso bom, da adrenalina necessária para a competição. Dei uma segurada, mas é bom para a minha cabeça e para os adversários. Quero fazer uma boa prova, se possível melhorar o meu tempo na final", prometeu o nadador, que marcou 46s01 na semifinal.

A vaga na decisão dos 100 metros foi conquistada em um dia especial para Cielo, que bateu o recorde mundial da mesma prova em piscina longa há exatamente um ano, no Open de Natação, em São Paulo. "Foi sensacional, uma coisa extraordinária. Nunca pensei em terminar o ano com dois títulos mundiais e dois recordes, algo inédito. Foi um ano incrível", relembrou o brasileiro, campeão e recordista dos 100m e dos 50m livre.

Após encerrar sua participação no Mundial de Dubai, Cielo começará seu planejamento para 2011. Seu principal objetivo é o Mundial de Xangai, já de olho nos Jogos Olímpicos de Londres, no ano seguinte. "Estou começando o primeiro dos últimos três semestres do ciclo olímpico, até Londres. A partir de janeiro, tenho de pensar em defender meus títulos, o mundial e o olímpico", projetou.

