Cielo diz que treinará com dois técnicos Cesar Cielo afirmou ontem que a chegada de Scott Goodrich para trabalhar em seu projeto, o PRO 16, não significa uma troca de técnico. Ele disse que Alberto Silva, o Albertinho, trabalhará como técnico principal e o americano será um assistente e vai se concentrar principalmente nos atletas de velocidade, como ele próprio. O campeão olímpico reconheceu que a chegada do assistente permitirá mais contato com o australiano Brett Hawke, que o levou ao ouro em Pequim, mas garantiu que pretende continuar treinando no Brasil e levar o PRO 16 adiante.