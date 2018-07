Cielo e Nicholas Santos vão à final dos 50m borboleta

BARCELONA - Cesar Cielo e Nicholas Santos não aliviaram na semifinal dos 50 metros borboleta, neste domingo, e foram os mais rápidos de suas séries, no Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona. Os dois brasileiros avançaram à final com os melhores tempos das eliminatórias da prova. A decisão será disputada a partir das 13 horas desta segunda-feira.

Cielo caiu na piscina primeiro e não deu chance aos rivais. Marcou 22s86, abaixo dos 23s32 que registrou na primeira eliminatória. Atual campeão mundial, o brasileiro deixou para trás até o recordista mundial, o espanhol Rafael Muñoz, que não passou para a final.

Nicholas Santos liderou a segunda série da semifinal. E marcou o melhor tempo do dia, com 22s81, também abaixo do seu tempo na primeira eliminatória, de 23s45. Ele superou nadadores como os franceses Frederick Bousquet e Florent Manaudou, que também avançaram à final.

"Esperava nadar para 23s00, estava treinando para isso. Acho que dá para nadar melhor amanhã. Quero nadar abaixo de 22s50", afirmou Nicholas, em entrevista à Sportv. A performance do brasileiro assustou o compatriota Cielo.

"Essa prova vai estar enrolada amanhã", brincou o atual campeão. "Tem uns seis caras nadando para 22 segundos. Entre o primeiro e o sexto são 16 apenas centésimos de diferença. Quem piscar errado amanhã, ficará fora do pódio. Vamos analisar os vídeos e ver o que dá para melhorar para amanhã", projetou Cielo.