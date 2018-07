Cielo encerra disputa no Brasileiro com prata no 4x50m

Depois de se decepcionar com seu desempenho na sexta, Cielo aprovou sua atuação no revezamento deste sábado. Ele abriu a disputa, completou o trajeto sem respirar e não cometeu erros na virada, como planejara, cravando 21s13.

"Saio daqui com um resultado mais positivo na minha prova e isso é muito bom. Ainda não foi aquela virada certinha que eu quero fazer, mas esses 21s13 são muito bem-vindos para este final de preparação", declarou Cielo, que nadou com Nicholas dos Santos, Frederico Castro e Thiago Sickert, do Flamengo.

A equipe carioca registrou o tempo de 1min26s71, atrás apenas do Pinheiros, que conquistou o ouro com Gabriel Mangabeira, Bruno Fratus, Fernando Silva e André Daudt. A equipe paulista marcou o tempo de 1min26s57.

Com o segundo lugar no 4x50 metros, Cielo encerra os dois torneios com oito medalhas, sendo três de ouro pelo Torneio Open de Natação, outras três pelo Campeonato Brasileiro Sênior e mais duas de prata nos revezamentos.

As duas competições em Guaratinguetá estão servindo como preparação para Cesar Cielo disputar o Mundial de Natação em piscina curta, que acontece entre os dias 15 e 19 de dezembro, em Dubai. O brasileiro viajará para o Kuwait na quarta-feira, para um período de aclimatação com a seleção brasileira, e de lá seguirá para os Emirados Árabes no dia 13. No Mundial, ele disputará apenas suas melhores provas: o 50 e o 100 metros livre.

OUTROS RESULTADOS - Neste sábado, Felipe França se destacou ao superar o rival Felipe Lima e vencer os 100 metros peito, com o tempo de 58s67. Lima ficou em segundo, seguido de Tales Cerdeira. Na prova feminina, Tatiane Sakemi faturou o ouro, com 1min09s41.

Também subiram ao lugar mais alto do pódio no Torneio Open: Daniele Paoli Jesus (50m borboleta), Julia Gerotto (400m medley), Diogo Yabe (400m medley), Tatiana Lemos Barbosa (200m livre), André Schultz (200m livre). O revezamento 4x50m feminino, no Brasileiro Sênior, foi vencido pela equipe do Pinheiros, composta por Flavia Delaroli, Julyana Kury, Michelle Lenhardt e Tatiana Lemos, com o tempo de 1min40s98.