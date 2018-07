Cielo fatura a medalha de ouro nos 50 metros em Roma

ROMA - Na reta final de preparação para a Olimpíada de Londres, o brasileiro Cesar Cielo conquistou nesta quinta-feira a sua primeira medalha de ouro no Trofeo Settecolli, que está sendo realizado no Foro Itálico, em Roma. O campeão olímpico e mundial venceu a prova dos 50 metros com o tempo de 22s17.

Cielo fez uma disputa acirrada com o francês Florent Manaudou, que terminou na segunda posição e foi apenas 0s01 mais lento do que o brasileiro, com 22s18. O finlandês Ari-Pekka Liukkonen conquistou a medalha de bronze ao marcar 22s30. Já Bruno Fratus terminou na quinta colocação, empatado com o italiano Andrea Rolla, com 22s37.

Apesar da vitória desta quinta-feira, a marca de Cielo foi bem inferior a sua melhor do ano, com 21s38, marcada durante o Troféu Maria Lenk, em maio, que também é o melhor tempo do mundo em 2012 nos 50 metros livre. O triunfo também manteve a invencibilidade do brasileiro na prova neste ano - ele também a venceu no GP de Missouri e no Sul-Americano de Belém, além do Maria Lenk.

O Trofeo Settecolli é a última competição de Cielo antes da Olimpíada de Londres. Ainda nesta semana, em Roma, na piscina do Foro Itálico, o brasileiro vai disputar a prova dos 100 metros livre. As eliminatórias e a final serão disputadas no sábado. Os franceses Fabien Gilot e William Meynard, os italianos Filippo Magnini e Luca Dotto, o holandês Sebastian Verschuren e o cubano Hanser Garcia serão seus principais adversários na prova.