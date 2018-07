Cielo fica fora da final dos 100 metros em Roma

Nas eliminatórias, Cielo registrou apenas o 13º melhor tempo, com a marca de 50s01, o que o deixou fora da final dos 100 metros, que será disputada ainda neste sábado. O russo Evgeny Lagunov, com 49s36, e o cubano Hanser Garcia, com 49s46, foram os mais rápidos na fase classificatória.

Na nona das 10 baterias eliminatórias, Cielo ficou apenas na terceira colocação, atrás do francês Fabien Gillot (49s49) e do russo Sergey Fesikov (49s85). Os outros brasileiros que participaram da prova dos 100 metros também não conseguiram classificação para a final. Nicolas de Oliveira registrou o 11º melhor tempo (49s98) e Nicholas de Oliveira ficou em 36º lugar.

O brasileiro ainda tem uma possibilidade de conquistar medalha no Trofeo Settecolli, já que Leonardo de Deus se classificou para a final dos 200 metros costas com o terceiro melhor tempo (2min00s71). O japonês Ryosuke Irtie foi o mais rápido das eliminatórias, com 1min58s88.

Os outros brasileiros que competiram neste sábado não se classificaram para a final. Henrique Barbosa ficou em 10º lugar nas eliminatórias dos 200 metros peito, enquanto Juliana Marin terminou apenas na 33ª posição na versão feminina da mesma prova.