Cielo fica fora de final em primeira prova do ano

Cielo nadou a distância com o tempo de 54s96, pouco acima do colombiano Omar Pinzon, que bateu em 54s95. O mais rápido das eliminatórias foi o francês Frederick Bousquet, com 53s60, marca apenas 0s01 acima do seu recorde pessoal. A final acontece na noite desta sexta-feira.

Depois de três semanas de treinamentos intensivos em San Luis de Potosí, no México, os atletas que fazem parte do PRO-201 - Projeto Rumo ao Ouro em 2016 estão abrindo a temporada olímpica no GP do Missouri.

Outros quatro nadadores da equipe nadaram as eliminatórias dos 100m borboleta em Columbia. Thiago Pereira foi o único a se classificar para a final, com 53s28, o sexto melhor tempo do dia. Nicholas Santos foi sete centésimos mais lento que Cielo e ficou em décimo, com 55s03. Leonardo de Deus fez o 13.º tempo (55s37) e Nicolas Oliveira o 20.º (55.79).

O Brasil também estará na final dos 100 metros peito, com Felipe Lima, que fez o segundo melhor tempo das eliminatórias: 1min01s98, atrás apenas de Mark Gangloff, 26 centésimos mais rápido. Thiago Pereira também nadou esta prova, mas fez apenas o 20.º tempo: 1min04s54.