Cielo fica fora do pódio nos 100m nado livre em Xangai

O brasileiro, que pôde competir no Mundial após decisão da Corte Arbitral do Esporte, às vésperas da competição, de não suspendê-lo após testar positivo para a substância proibida furosemida em maio, ficou apenas com a quarta posição com o tempo de 48s01.

O vencedor da prova foi o australiano James Magnussen, que completou a prova em 47s63, seguido pelo canadense Brent Hayden, que marcou 47s95. O terceiro colocado foi William Meynard, da França, com o tempo de 48 segundos.