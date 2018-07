Cielo fica sem índice para o Mundial em eliminatórias do 50m borboleta

RIO - A manhã não foi das melhores para os dois medalhistas olímpicos da natação brasileira. Nesta sexta-feira, César Cielo e Thiago Pereira caíram na piscina do Parque Aquático Maria Lenk e não conseguiram o índice para nadar o Mundial de Barcelona respectivamente nos 50m borboleta e nos 200m medley. Os dois terão nova chance à tarde, quando acontecem as finais do quinto dia do Troféu Maria Lenk.

O único índice das eliminatórias veio nos 200m medley, com Henrique Barbosa, do Pinheiros, que nadou a prova em 1min58s93, enquanto o mínimo necessário era 1min59s99. O resultado obriga Thiago Pereira (Sesi-SP) a nadar abaixo do índice na final para poder competir na sua prova favorita em Barcelona.

Já Henrique Barbosa era todo felicidade: "Para ser sincero, esse tempo é abaixo do que esperava até! Fiz uma fechada de prova muito boa e deu quase o meu melhor. É dentro do esperado e a partir deste ano começou o trabalho para 2016. Estou focado e com vontade de nadar. Só tenho a agradecer a equipe do Pinheiros, que me acolheu este ano e está fazendo um trabalho muito legal".

Cesar Cielo também não conseguiu o índice na prova que nadou nesta manhã: os 50m borboleta. O agora atleta do Clube de Campo de Piracicaba não se frustrou. "Dentro de uma nadada de manhã deu pra dar uma relaxadinha no final. Não treinei muito essa prova este ano e para ser sincero essa era a prova que eu não sabia o que esperar porque a ondulação é o que está sendo mais difícil na recuperação do joelho (operação dos joelhos, em outubro). Agora estou fazendo o que dá mesmo", disse ele.

Nas provas de 50m nos três estilos (costas, peito e borboleta), a CBDA decidiu dificultar a obtenção de índices, já que elas não são olímpicas. Por isso, colocou como tempo mínimo o do quarto colocado do ranking mundial de 2012. Assim, nem Nicholas Santos, campeão mundial em piscina curta no ano passado, conseguiu baixar os 23s11 necessários. O atleta da Unisanta fez 23s26 contra 23s62 de Cielo.