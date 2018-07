Cielo ganha a 1ª do ano nos 50 m livre Cesar Cielo começou bem sua jornada em busca do bicampeonato olímpico nos 50 metros livre. O brasileiro venceu sua primeira competição do ano na distância, o GP de Missouri, em Columbia, nos Estados Unidos. O tempo estabelecido pelo atleta, que recentemente se submeteu a um treinamento em altitude no México, foi de 22s13. Em segundo veio o francês Fred Bousquet (22s26), seguido do norte-americano Jason Lezak (22s75).