Cielo ganha a quinta medalha de ouro em Guaratinguetá

Para vencer os 50 metros borboleta, prova que não é sua especialidade - a preferência é pelos 50 e 100 metros livre -, Cesar Cielo conseguiu o tempo de 23s10 na final desta sexta-feira. "Vim de uma sequência de provas e não consegui descansar muito bem depois do almoço, depois da adrenalina dos 50 metros livre. Mas é sempre bom bater na frente, mesmo que essa prova não seja minha prioridade. Esse ouro foi muito bem-vindo, principalmente porque eu não tinha expectativa nenhuma", contou o nadador.

Na manhã desta sexta-feira, Cesar Cielo já tinha conquistado a medalha de ouro nos 50 metros livre no Torneio Open, prova que ele venceu também no Brasileiro Sênior na tarde de quinta. Além disso, ele venceu os 100 metros livre nas duas competições. E, para completar, foi prata com a equipe do Flamengo no revezamento 4x100 metros livre.

As duas competições em Guaratinguetá estão servindo como preparação para Cesar Cielo disputar o Mundial de Natação em piscina curta (25 metros), que acontece entre os dias 15 e 19 de dezembro, em Dubai. E, como o foco está no campeonato nos Emirados Árabes Unidos, ele revelou nesta sexta-feira que seu planejamento para 2011 ainda está indefinido: principalmente se voltará a treinar em Auburn, nos Estados Unidos.