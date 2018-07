Cielo ganha os 100 m e termina GP de Missouri com 2 ouros

COLUMBIA - O brasileiro Cesar Cielo confirmou na noite de domingo o seu bom começo de temporada ao vencer a final dos 100 metros livre no Grand Prix de Missouri, na cidade de Columbia, nos Estados Unidos, com o tempo de 49s51. Anteriormente, ele já havia vencido a disputa dos 50 metros livre no sábado, quando superou o francês Frederick Bousquet, na sua primeira competição em 2012.

Após registrar apenas o sexto melhor tempo nas eliminatórias, Cielo dominou a decisão dos 100 metros livre, vencida com o tempo de 49s51. O brasileiro foi seguido pelo canadense Richard Hortness, segundo colocado com 49s97, e pelo norte-americano Matt Grevers, que foi o terceiro com 50s12.

Nos 100 metros livre, Nicholas dos Santos (50s46) ficou em quinto lugar, à frente de Nicolas Oliveira (50a49). Marco Macedo e Thiago Pereira não conseguiram se classificar para a final da prova. Em Columbia, além dos ouros dos 50 e 100 metros livre, Cielo também nadou os 100 metros borboleta, mas não se classificou para a final.

"Essa competição era um desafio a mais para a cabeça dele, o de tentar levar o corpo brigando pelo primeiro lugar em todas as provas. Está muito cansado, era mesmo um desafio", afirmou Alberto Silva, técnico de Cielo. "O importante é que, quando voltar, vai carregar tudo isso que fizemos para o restante da temporada. Outras viagens serão menores", completou.

Cielo ficou quase um mês fora do Brasil, já que treinou em San Luís Potosi, no México, entre 18 de janeiro e 8 de fevereiro, e depois seguiu para a disputa do GP de Missouri. Agora, o campeão olímpico retorna ao País e voltará a competir em março, no Campeonato Sul-Americano, em Belém.

Além de Cielo, Thiago Pereira também faturou uma medalha de ouro no último dia de competições do GP de Missouri. O brasileiro venceu a final dos 200 metros medley com o tempo de 1min59s91. O norte-americano Andrew Ford terminou em segundo lugar (2min02s91), enquanto Jack Brown, também dos Estados Unidos, foi o terceiro mais rápido (2min04s98). Já Diogo Yabe não se classificou para a final da prova.

Joanna Maranhão faturou a medalha de bronze da versão feminina dos 200 metros medley com o tempo de 2min14s05. A brasileira foi superada pelas canadenses Juli Wilkison, que conquistou o ouro com 2min13s10, e Er Morningstar, que faturou a prata com 2min13s56.

Com os resultados de domingo, o Brasil encerrou a sua participação no GP de Missouri com dez medalhas conquistadas, sendo cinco de ouro, duas de prata e três bronze.