Cielo lidera vitória do Flamengo no 4x100 metros

Cielo foi o terceiro nadador a cair na piscina do Flamengo, que também contou com Nicholas dos Santos, João de Lucca e Henrique Rodrigues na equipe de revezamento. As medalhas de prata e bronze foram conquistas pelas equipes A e B do Pinheiros, respectivamente.

"Esse revezamento tem se mostrado muito competitivo este ano, com o Nicholas dos Santos, o João de Lucca, eu e o Henrique, que vem bem. Com esse revezamento, o Flamengo dominou as provas. Apesar de ainda não sermos o time de ponta na natação, estamos pontuando muito bem nos campeonatos. Nós queríamos bater o recorde da competição, mas nadar para 3min16s no fim do ano está muito bom. O importante era ganhar", disse Cielo.

Nesta sexta-feira, ele decidiu não participar da prova dos 50 metros livre no Torneio Open com a intenção de se poupar para nadar pelo revezamento do Flamengo. "Preferi não nadar duas provas na mesma etapa, priorizando o revezamento, que era prova do Brasileiro Sênior. Foi uma escolha. Ainda teremos os revezamentos 4x50 m livre e 4x100m medley do Flamengo", afirmou.