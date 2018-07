Cielo mira quebrar recorde 'pós-maiô' em Barcelona

BARCELONA - Depois de ficar apenas com a medalha de bronze nos 50m livre nos Jogos de Londres, Cesar Cielo quer voltar a ser o homem mais rápido das piscinas no Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona. O brasileiro traça como meta para a competição não apenas conquistar o tricampeonato da sua prova preferida, mas também fazer o melhor tempo da história na era pós-maiôs tecnológicos.

O recorde mundial é do próprio Cielo, com 20s91, mas é fato consumado que esse tempo, atualmente, é praticamente impossível de ser alcançado sem os maiôs tecnológicos. Por isso a meta do brasileiro é baixar seu recorde pessoal de 21s38 desde que aqueles trajes foram banidos.

"O meu objetivo nas duas provas é buscar os melhores tempos da minha vida. É tentar abaixar o tempo no borboleta e melhorar a minha marca no livre", afirma Cielo, que é recordista sul-americano dos 50m borboleta com 22s76.

"Vou ter grandes adversários, todos com nível muito parecido. Nos 50 m livre estou querendo fazer a minha melhor prova e, se Deus quiser, conseguir esse tricampeonato mundial inédito. É difícil falar antes do momento, mas, analisando a prova e as competições, é algo que pode ser concretizado. Me preparei para chegar no meu melhor", acrescenta o brasileiro.

As provas de natação do Mundial começam no domingo e Cielo, assim como os demais brasileiros, está em fase final de "raspagem" (quando os atletas diminuem o ritmo dos treinos para chegarem à competição com a musculatura relaxada, mas na melhor forma possível). Ele atualmente é o quarto do ranking mundial de 2013 nos 50m livre, com o tempo de 21s57 que fez no Troféu Maria Lenk, em abril. Nos 50m borboleta, prova em que vai buscar o bi mundial, é o sexto da lista, com 23s15.