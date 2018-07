Cielo planeja dobradinha brasileira nos 50m borboleta

BARCELONA - A natação brasileira confiava em uma dobradinha de Cesar Cielo e Bruno Fratus nos 50m livre nos Jogos de Londres, mas só o primeiro subiu ao pódio, com o bronze. Agora a expectativa é pelo sucesso de Cielo com outro brasileiro: Nicholas Santos, dois dos favoritos para os 50m borboleta, uma das provas que abrem a natação no Mundial de Esportes Aquáticos, neste domingo, em Barcelona.

Os dois brasileiros chegam ao Mundial com grandes chances de subir ao pódio. Cesar Cielo é o atual campeão mundial dos 50m borboleta e tem o sexto melhor tempo de 2013: 23s15, marca que fez há vinte dias, em Paris. Nicholas Santos, por sua vez, é o segundo do ranking, com os 23s05 que lhe deram o título do Troféu Maria Lenk em abril.

Eles terão como principais adversários os cunhados franceses Fred Bousquet e Florent Manaudou. "Sei que vou ter grandes adversários, de um nível muito parecido. O Nicholas é um que é muito forte. Acho que a gente tem grande chance de fazer uma dobradinha no pódio. Estamos os dois entre os melhores do mundo... É só concretizar na hora. Estamos com a expectativa de conseguir colocar dois brasileiros em um pódio de Mundial nessa prova", comentou Cielo.

No Mundial, as eliminatórias dos 50m borboleta serão na madrugada deste domingo, às 5h pelo horário de Brasília. A semifinal acontece às 13h do mesmo dia e a final será no mesmo horário na segunda. "O objetivo é tentar abaixar o recorde sul-americano(de 22s76)", apontou Cielo.