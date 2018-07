Cielo sabe hoje se vai nadar no Mundial

XANGAI

No início da manhã de hoje, horário de Brasília, Cesar Cielo deve saber se vai poder ou não disputar o Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos de Xangai. O nadador e seus três companheiros - Nicholas dos Santos, Henrique Barbosa e Vinicius Waked - participaram ontem de uma audiência extraordinária da Corte Arbitral do Esporte (CAS), em Xangai, na qual se defenderam das acusações de doping pelo diurético furosemida durante o Troféu Maria Lenk, em maio.

O quarteto levou uma advertência e a anulação dos resultados por parte do Painel de Doping da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), decisão contestada pela Federação Internacional de Natação (Fina), que pediu punição mais severa à Corte. A audiência foi adiantada para definir a situação antes do início das provas de natação do Mundial.

A audiência, na Universidade de Direito e Ciência Política de Sheshan, distante aproximadamente uma hora do centro de Xangai, teve a presença dos nadadores, representantes da CBDA e advogados. Cielo demonstrou confiança na chegada e não falou na saída.

As informações sobre o que foi discutido no encontro não foram divulgadas à imprensa na tentativa de minimizar a repercussão do evento. "Tudo foi bem. Não posso falar", foram as únicas declarações de seu advogado, o norte-americano Howard Jacobs depois de 5h40 de audiência, que, em horário nacional, começou na madrugada de ontem.

Os integrantes da CAS prometeram uma posição final sobre o caso dos brasileiros hoje, às 7 horas de Brasília, 18 horas de Xangai.

O quarteto, que alega ter sido vítima de contaminação cruzada - a furosemida estaria presente em cápsulas de cafeína adquiridas em uma farmácia de manipulação - pode ter a punição inicial mantida ou até receber dois anos de suspensão.

Punição superior a seis meses significará exclusão da Olimpíada de Londres. A Farmácia nega responsabilidade no caso.

Segundo o site Globoesporte.com, a expectativa da defesa é de uma suspensão de dois meses a partir do Troféu Maria Lenk. Cielo perderia os resultados do Open de Paris, mas estaria apto a disputar o Mundial.

Se for liberado para nadar, Cielo não terá muito tempo. Na noite de sábado, horário de Brasília, manhã de domingo na China, ele tem as eliminatórias dos 50 metros borboleta. Também poderia disputar as eliminatórias do revezamento 4 x 100 m livre, embora possa ser poupado.

Em uma provável luta pelo bicampeonato nos 50 e 100 metros livres, provas nas quais é recordista mundial, Cielo teria mais "sorte". As eliminatórias dos 100 m livre começarão na noite de terça-feira, manhã de quarta em Xangai. A final seria no dia seguinte. Os 50 metros do mesmo estilo, prova na qual é campeão olímpico, tem sua primeira eliminatória na noite de sexta-feira, horário do Brasil.X