Cielo se inscreve nos 100m livre e vai tentar índice olímpico

Ainda sem índice para disputar os Jogos do Rio, Cesar Cielo vai tentar se qualificar para a Olimpíada não só nos 50m livre, mas também nos 100m livre. A start list do Troféu Maria Lenk, divulgada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) mostra Cielo inscrito também na prova mais longa, da qual ele ainda é recordista mundial.

Marcelo Chierighini, Mateus Santana e Nicolas Oliveira são os favoritos a ficar com as duas vagas brasileiras na prova. Os três fizeram o índice na primeira seletiva, em dezembro, assim como Alan Vitória, e vão tentar melhorar suas marcas no Maria Lenk, que terá eliminatórias e finais dos 100m livre no dia 18, segunda-feira.

A prova no Estádio Aquático Olímpico promete ser fortíssima. São 12 brasileiros com tempo de inscrição abaixo de 49s47, o equivalente ao 100.º lugar do ranking mundial do ano passado, além do canadense Santo Condorelli e do argentino Federico Grabich, respectivamente prata e ouro no Pan do ano passado.

Além de apontar quem vai participar dos 100m livre na Olimpíada, a seletiva também vai escolher o titular do revezamento 4x100m medley e os até seis componentes do 4x100m livre, que deverá brigar por medalha no Rio-2016. Entre os brasileiros, Cielo foi o sétimo melhor brasileiro do ano passado.

Nos 50m livre, cinco brasileiros fizeram índice na primeira seletiva, sendo que os mais rápidos foram Bruno Fratus (21s50) e Ítalo Duarte (22s08). Para ir à Olimpíada, não basta a Cielo fazer o índice (22s27). Ele precisa nadar pelo menos abaixo de 22s08 e ainda ser mais rápido que todos os rivais, com exceção a Fratus. Novamente, a prova promete ser forte: são nove os brasileiros inscritos com tempos dentro do Top 100 do ranking mundial do ano passado.

No feminino, Joanna Maranhão, que já tem índice para os 200m e os 400m medley, está inscrita para nadar também os 200m borboleta e os 200m livre, com grandes chances de entrar no revezamento 4x200m livre. Já Etiene Medeiros está inscrita nos 50m e 100m livre, nos 100m costas e, de forma surpreendente, também nos 100m borboleta.