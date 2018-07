Cielo supera francês e vence 50m livre no GP de Missouri

O atual campeão olímpico e mundial dos 50m livre completou a prova com o tempo de 22s13, à frente do francês por 13 centésimos, mas com uma marca ainda muito longe dos 21s51 que deram a ele o ouro no Mundial de Xangai, no ano passado. Em terceiro, a uma distância considerável, chegou o norte-americano Jason Lezak, com 22s75.

Mas este não foi o único ouro do Brasil na noite de sábado em Columbia. Joana Maranhão mostrou estar em grande fase e venceu os 200 metros borboleta com o tempo de 2min09s73, apenas 78 centésimos acima do índice olímpico exigido pela Confederação Brasileira - a competição não vale como classificatória para o Brasil. Com a prata ficou Elaine Breeden (EUA) e o bronze foi de Katerin Savard (Canadá).

Na prova masculina dos 200 metros borboleta, o Brasil faturou a medalha de prata com Leonardo de Deus. O brasileiro completou a distância em 2min00s52, atrás apenas do norte-americano Jose Schooling (2min00s08). O canadense Stefan Hirniak faturou o bronze. O melhor tempo da competição nos 200 metros borboleta, porém, foi de Thiago Pereira. O brasileiro, que venceu a final B, foi o único a nadar abaixo da casa dos dois minutos: 1min59s52.

A medalha do dia para Thiago Pereira veio nos 100 metros costas. Mas foi de bronze, com o tempo de 55s42. À frente dele chegaram os norte-americanos Matt Grevers (53s57) e Adam Mania (55s93).

O Brasil também esteve na final dos 200 metros peito, mas Felipe Lima terminou apenas no quarto lugar, com 2min14s72. O ouro foi para Eric Shantou (2min10s47), a prata para Jack Brown (2min14s19) e o bronze para Geroge Klein (2min14s47), todos norte-americanos. Outro brasileiro, Henrique Barbosa foi o oitavo: 2min19s38. Tales Cerdeira nadou final B, mas teve um tempo melhor: 2min19s37

Com dois ouros, uma prata e um bronze no sábado, o Brasil chega a sete medalhas neste que é o terceiro GP da série organizada pela Federação Norte-Americana. No sábado o País havia faturado uma medalha de cada cor.